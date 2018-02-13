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Украина объявила в розыск сбежавшего в ЕС главреда

13 февраля 2018, 02:39  •  79 • В мире
Прокуратура сообщила, что как только главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва будет найден, то его задержат.
На Украине был объявлен в розыск ранее покинувший страны главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. Шевченковский районный суд Киева одобрил ходатайство прокуратуры о необходимости найти беглеца.
"Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - заявил представитель надзорного органа.
Адвокат Гужвы на суде заявила, что главред сейчас за границей, где проходит лечение. По ее словам, объявление в розыск было преждевременным, поскольку ее клиент намеревался появиться в стране в 20-х числах февраля.
Напомним, что Гужву летом прошлого года обвиняли в вымогательстве $10 тысяч у депутата Дмитрия Линько из Радикальной партии за якобы имеющийся компромат.
Редактора арестовали на два месяца, а затем отпустили под залог.
Сообщалось, что в начале этого года Гужва отправился в Австрию, где попросил у властей страны политического убежища.

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