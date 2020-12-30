Украина объявила России войну? В Госдуме отреагировали на угрозу Киева сделать Крым "адской темой"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил сделать "адской" тему Крыма. В России тут же напомнили расхрабрившемуся украинскому министру о последствиях его слов для страны.

Так, депутат Госдумы Михаил Шеремет указал, что слова главы МИД Украины могут быть расценены как объявление войны. В этой связи Киеву стоит серьёзно объясниться перед Москвой.

Украинская сторона должна предоставить свои разъяснения относительно данного заявления, так как речь идёт о посягательстве на территориальную целостность России и открытой угрозе её территории,

- сказал парламентарий в комментарии "РИА Новости".

В свою очередь российский сенатор Франц Клинцевич считает заявления главы МИД Украины не более чем бравадой и попыткой изобразить из себя "взрослого дядю". Однако если Киев решится на какие-то действия против Крыма, то ответ будет "недетский".

Если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьёзными,

- сказал Клинцевич в разговоре со "Взглядом".

Напомним, что прошло уже 6 лет с момента выхода Крыма из состава Украины и воссоединения полуострова с Россией. Тем не менее в Киеве не оставляют надежд вернуть Крым себе и делают для этого различные гадости жителям полуострова.