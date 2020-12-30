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Украина объявила России войну? В Госдуме отреагировали на угрозу Киева сделать Крым "адской темой"
30 декабря 2020, 18:45 • 65 • Политика
В России ответили на угрозы Украины сделать Крым "адской темой". "Речь идёт о посягательстве на территориальную целостность России", - заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил сделать "адской" тему Крыма. В России тут же напомнили расхрабрившемуся украинскому министру о последствиях его слов для страны.
Так, депутат Госдумы Михаил Шеремет указал, что слова главы МИД Украины могут быть расценены как объявление войны. В этой связи Киеву стоит серьёзно объясниться перед Москвой.
- сказал парламентарий в комментарии "РИА Новости".
В свою очередь российский сенатор Франц Клинцевич считает заявления главы МИД Украины не более чем бравадой и попыткой изобразить из себя "взрослого дядю". Однако если Киев решится на какие-то действия против Крыма, то ответ будет "недетский".
- сказал Клинцевич в разговоре со "Взглядом".
Напомним, что прошло уже 6 лет с момента выхода Крыма из состава Украины и воссоединения полуострова с Россией. Тем не менее в Киеве не оставляют надежд вернуть Крым себе и делают для этого различные гадости жителям полуострова.
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