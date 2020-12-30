Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Политика

Украина объявила России войну? В Госдуме отреагировали на угрозу Киева сделать Крым "адской темой"

30 декабря 2020, 18:45  •  65 • Политика
В России ответили на угрозы Украины сделать Крым "адской темой". "Речь идёт о посягательстве на территориальную целостность России", - заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил сделать "адской" тему Крыма. В России тут же напомнили расхрабрившемуся украинскому министру о последствиях его слов для страны.
Так, депутат Госдумы Михаил Шеремет указал, что слова главы МИД Украины могут быть расценены как объявление войны. В этой связи Киеву стоит серьёзно объясниться перед Москвой.
Украинская сторона должна предоставить свои разъяснения относительно данного заявления, так как речь идёт о посягательстве на территориальную целостность России и открытой угрозе её территории,
- сказал парламентарий в комментарии "РИА Новости".
В свою очередь российский сенатор Франц Клинцевич считает заявления главы МИД Украины не более чем бравадой и попыткой изобразить из себя "взрослого дядю". Однако если Киев решится на какие-то действия против Крыма, то ответ будет "недетский".
Если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьёзными,
- сказал Клинцевич в разговоре со "Взглядом".
Напомним, что прошло уже 6 лет с момента выхода Крыма из состава Украины и воссоединения полуострова с Россией. Тем не менее в Киеве не оставляют надежд вернуть Крым себе и делают для этого различные гадости жителям полуострова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 09:35
Разжалованный украинский генерал поддел Зеленского
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 09:35
"Беспрецедентная ложь": в Крыму уличили в лицемерии представителей ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2020, 17:00
"Замерла вся Украина": В словах Путина увидели перспективу объединения России и Донбасса
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
28 декабря 2020, 11:45
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian Times
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
28 декабря 2020, 00:45
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о "всероссийской болезни"
26 декабря 2020, 01:05
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Филипова в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.