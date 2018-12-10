Украина «объявила подозрение» российским генералам из-за инцидента в Чёрном море

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Киев «направил подозрения» восьми офицерам и генералам Вооружённых сил России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН.

«Мы расследуем инцидент, который произошёл в Азовском море. Мы объявили восьми офицерам и генералам Вооружённых сил Российской Федерации и направили и в Москву, и в Крым подозрения», — заявил Матиос.

26 ноября на Украине было возбуждено уголовное дело по факту задержания российской стороной трёх кораблей в Керченском проливе. Сообщалось, что военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восемь граждан России, в том числе заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Геннадия Медведева.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с НСН оценила инцидент в Керченском проливе.