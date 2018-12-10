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Украина «объявила подозрение» российским генералам из-за инцидента в Чёрном море
10 декабря 2018, 14:54 • 108 • Украина
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Киев «направил подозрения» восьми офицерам и генералам Вооружённых сил России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН.
РИА Новости
«Мы расследуем инцидент, который произошёл в Азовском море. Мы объявили восьми офицерам и генералам Вооружённых сил Российской Федерации и направили и в Москву, и в Крым подозрения», — заявил Матиос.
26 ноября на Украине было возбуждено уголовное дело по факту задержания российской стороной трёх кораблей в Керченском проливе. Сообщалось, что военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восемь граждан России, в том числе заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Геннадия Медведева.
Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с НСН оценила инцидент в Керченском проливе.
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