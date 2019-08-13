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Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства России во Львове
13 августа 2019, 16:24 • 91 • Украина
КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
"За деятельность, несовместимую со статусом кoнсульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персоной нон грата. Он уже покинул территорию Украины", - отметили в ведомстве.
Как утверждает украинская спецслужба, российский дипломат якобы завербовал военного пенсионера, который собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.
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