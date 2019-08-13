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Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства России во Львове

13 августа 2019, 16:24  •  91 • Украина

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"За деятельность, несовместимую со статусом кoнсульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персоной нон грата. Он уже покинул территорию Украины", - отметили в ведомстве.

Как утверждает украинская спецслужба, российский дипломат якобы завербовал военного пенсионера, который собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

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