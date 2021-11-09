Украина объявила охоту на детей Донбасса? Киев применил новый метод войны

Украинские власти объявили охоту на детей Донбасса, которые проявляют активную гражданскую позицию. Киев решил применить новый метод войны, сделав своей мишенью несовершеннолетних.

Об этом сообщает портал "Народные новости", который обнаружил, что двенадцатилетняя писательница Фаина из Луганска стала не единственным ребёнком с неподконтрольных Киеву территорий, который попал в список "Миротворца". Там также оказались 15-летняя Ангелина и Анна, которой на момент внесения в "Миротворец" не было 18 лет.

Анна проживает в ДНР, посещает военно-патриотический клуб "Спартанцы" и пишет стихи. Сама она считает, что мировое сообщество должно обратить внимание на действия Киева.

Украинские специалисты ведут информационную войну с детьми! Действуют методами, которые использовала гитлеровская Германия. И это в обязательном порядке должно негативно восприниматься как в Европе, так и в США,

- рассказала она НН.

Девушка считает, что украинские чиновники боятся молодого поколения Донбасса, которое не знает, что такое мирное небо над головой.

Напомним, что многие правозащитные организации неоднократно призывали Киев закрыть скандальный сайт "Миротворец". Данный портал публикует имена, фамилии, телефоны и личные адреса "врагов" Украины, ставя жизни людей в опасность. Под "врагами" обычно подразумеваются украинские оппозиционные деятели, жители ДНР и ЛНР, а также граждане России, которые критикуют Киев или посещают Крым. Отметим, что жертвой "Миротворца" уже стал украинский журналист Олесь Бузина. Он был убит вскоре после того, как его домашний адрес всплыл на скандальном ресурсе.