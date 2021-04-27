Украина объявила консула России в Одессе персоной нон грата

Украинская сторона объявила персоной нон грата консула России в Одессе.

По данным пресс-службы украинского МИД, ведомство протестует против объявления Россией сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата.

"Рассматриваем такой, шаг как продолжение развернутой в России антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", - говорится в сообщении.

В МИД Украины отвергли информацию о том, что украинский дипломат занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины лицом", - заявили в МИД Украины, уточнив, что консул должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года.