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Украина объявила консула России в Одессе персоной нон грата
27 апреля 2021, 13:35 • 138 • Политика
Украинская сторона объявила персоной нон грата консула России в Одессе.
По данным пресс-службы украинского МИД, ведомство протестует против объявления Россией сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата.
"Рассматриваем такой, шаг как продолжение развернутой в России антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", - говорится в сообщении.
В МИД Украины отвергли информацию о том, что украинский дипломат занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.
"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины лицом", - заявили в МИД Украины, уточнив, что консул должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года.
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