Украина объяснила свою неспособность починить хорватские МиГ-21 "происками России"

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Компания "Укрспецэкспорт" назвала сообщение о возврате Хорватией на Украину четырех самолетов МиГ-21 из-за недостаточно качественно выполненного ремонта дезинформацией, запущенной в СМИ российскими конкурентами предприятия.

В ставшей уже традиционной за последние годы манере Украина винит Россию в очередной серии проблем в своих международных отношениях. Так, на украинском госпредприятии "Укрспецэкспорт" увидели "руку Кремля" в своих проблемах с хорватской стороной.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны Хорватии, подрядившее "Укрспецэкспорт" отремонтировать партию своих боевых самолетов МиГ-21, оказалось недовольным тем, как его заказ был выполнен, и вернуло четыре истребителя на Украину с требованием закончить работы над ними по-настоящему. При этом, что интересно, на самом "Укрспецэкспорте" факт проблем с хорватским оборонным ведомством отрицают, называя ранние сообщение в прессе примером "недобросовестной конкуренции" со стороны российского ОПК.

Там заявляют, что на сегодняшний день никаких официальных претензий или рекламаций к ним со стороны Министерства обороны Хорватии не поступало. Тем не менее на авиационном заводе признают, что, несмотря на европейские санкционные меры и "значительно больший опыт", Хорватия все же решила в дальнейшем ремонтировать свои воздушные суда в России.

Также в " Укрспецэкспорте" предпочитают не комментировать заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович от марта 2017 года, в котором та выразила недовольство качеством самолетов МиГ-21, приобретенных и отремонтированных на Украине.