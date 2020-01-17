Украина объяснила своё возвращение в ПАСЕ "добросовестным исполнением обязательств"

Такое решение поддержали 348 депутатов при 226 необходимых, передаёт телеканал "360".

Как указано в пояснительной записке к документу, Украина намерена принять участие в ежегодной сессии ПАСЕ в 2020 году, так как "добросовестно придерживается взятых на себя обязательств".

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Москву лишили права голоса на заседаниях ассамблеи. Однако через 5 лет полномочия России были восстановлены.

После этого Киев заявил об отказе от участия в сессии ПАСЕ 2019 года, напоминает ФАН.