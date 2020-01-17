Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крадущийся Иран, затаившийся Израиль: что происходит между двумя странами
Украинский премьер объяснил своё решение подать в отставку
Россия сосредоточивается
11 контуженных: военнослужащие США пострадали от удара Ирана
Главная / Политика

Украина объяснила своё возвращение в ПАСЕ "добросовестным исполнением обязательств"

17 января 2020, 16:39  •  83 • Политика
Верховная рада Украины решила вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), дезавуировав тем самым свой предыдущий отказ от участия после возвращения России.
Такое решение поддержали 348 депутатов при 226 необходимых, передаёт телеканал "360".
Как указано в пояснительной записке к документу, Украина намерена принять участие в ежегодной сессии ПАСЕ в 2020 году, так как "добросовестно придерживается взятых на себя обязательств".
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Москву лишили права голоса на заседаниях ассамблеи. Однако через 5 лет полномочия России были восстановлены.
После этого Киев заявил об отказе от участия в сессии ПАСЕ 2019 года, напоминает ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
17 января 2020, 16:39
Украина объяснила своё возвращение в ПАСЕ "добросовестным исполнением обязательств"
17 января 2020, 16:39
Амнуэль оправдал убийство наших дипломатов поляками. Соловьёв перешёл на крик, услышав перевирание фактов
17 января 2020, 01:39
Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности
17 января 2020, 16:39
"Новые политические перспективы" Медведева увидели эксперты. Связывают их с Госдумой
17 января 2020, 16:39
Доступный Восток: на создание авиакомпании в ДФО потратят до 30 млрд
16 января 2020, 21:09
Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2020, 01:54
«Ну наш Миша дает!»: Школьные учителя Мишустина в шоке от того, куда забрался их учен...
17 января 2020, 06:54
"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего росси...
17 января 2020, 00:24
"Это несёт прямые риски и угрозы Украине": Порошенко испугался речи Путина,...
17 января 2020, 03:39
Выборы в Донбассе: Киев требует вернуть беженцев
17 января 2020, 10:09
Сделкой с Китаем США наносят удар по эффективности «Силы Сибири»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2020, 01:24
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
11 января 2020, 01:24
"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск "Кинжала" в Чёрном море
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
16 января 2020, 08:09
"У всех иностранное гражданство?": Опубликована лучшая шутка в Сети про отставку правительства
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
11 января 2020, 01:24
Откровения сотрудника Boeing: "Бог не простил меня за то, что я скрыл"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.