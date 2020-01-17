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Украина объяснила своё возвращение в ПАСЕ "добросовестным исполнением обязательств"
17 января 2020, 16:39 • 83 • Политика
Верховная рада Украины решила вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), дезавуировав тем самым свой предыдущий отказ от участия после возвращения России.
Такое решение поддержали 348 депутатов при 226 необходимых, передаёт телеканал "360".
Как указано в пояснительной записке к документу, Украина намерена принять участие в ежегодной сессии ПАСЕ в 2020 году, так как "добросовестно придерживается взятых на себя обязательств".
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Москву лишили права голоса на заседаниях ассамблеи. Однако через 5 лет полномочия России были восстановлены.
После этого Киев заявил об отказе от участия в сессии ПАСЕ 2019 года, напоминает ФАН.
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