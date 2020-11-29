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Украина обвинила СССР в истреблении украинцев

29 ноября 2020, 12:55  •  87 • Политика
Флаг Украины. Фото: Aleksandr Gusev/KeystonePressAgency/globallookpress.com)
В заявлении не уточняется, каким образом руководство Союза уничтожало жителей УССР
Служба безопасности Украины рассекретила данные всесоюзной переписи населения 1937 года. Исходя из полученных данных, на Украине сделали вывод, что власти СССР намерено скрывали "геноцид" украинцев.
Так, исходя из данных переписи, которая отразила демографический кризис, в 1937 году на территории УССР проживало 29 миллионов человек, хотя демографы ожидали, что к этому моменту на территории республики должно было проживать 35 миллионов человек.
"Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 лет. Но советская власть не признала никаких намеков на созданный ею геноцид", – говорится в заявлении СБУ, которое было опубликовано на официальной странице в "Фейсбуке".
По мнению СБУ, тех, кто предоставил "правдивый" отчет, а в частности Олимпия Квиткина, который писал о негативном влиянии коллективизации, расстреляли.
При этом в заявлении не уточняется, каким именно образом власти Советского союза принимали участие в "геноциде".
Ранее СБУ зафиксировали отсутствие вмешательства Москвы в региональные выборы на Украине.

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