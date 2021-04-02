Украина обвинила Россию в слишком низких ценах: "Это гибридная энергетическая война"

Украина обвинила Россию в слишком низких ценах на поставки… на Украину. "Это гибридная энергетическая война", - заявил депутат Верховной рады и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам парламентария, Россия разрушает энергетическую систему Украины, продавая электричество по заниженным ценам.

"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", - заявил он в эфире украинского телевидения.

По словам Волынца, Украина запросто может обойтись без российской и белорусской электроэнергии благодаря собственным "серьёзным мощностям".

Ранее на Украине заявили, что пока не откажутся от импорта электроэнергии из РФ. Как информировали в "Укрэнерго", поставки российской электроэнергии помогают "закрывать баланс в энергосистеме".

Украина не намерена до окончания отопительного сезона сворачивать поставки российской электроэнергии. Как сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сейчас эти поставки помогают "закрывать баланс".

По его словам, заявления, что нынешний импорт электроэнергии лишний и ненужный, некорректны.

При этом он не исключил, что уже весной ситуация для украинцев изменится. В частности, в середине марта, в апреле планируется закупка и ввоз угля, а также введение в строй тепло- и атомных электростанций после ремонта.