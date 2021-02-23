|
Украина обвинила Россию в "политических убийствах" без конкретики
23 февраля 2021, 17:10 • 76 • Политика
Власти Украины обвинили через ЕСПЧ Россию в организации "политических убийств" на территории Европы. Однако никакой конкретики в иске не содержится.
Власти Украины передали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск, направленный против России. Речь идёт о девятом по счёту обращении Киева.
Иск был подан 19 февраля. Как заявляет украинская сторона, Москва якобы причастна к политическим убийствам своих оппонентов на территории других государств, включая и страны, которые являются членами Совета Европы. Впрочем, никакой конкретики в документе не содержится, передаёт ТАСС.
Украинские политики неоднократно обвиняли российские спецслужбы в организации убийств на территории Украины журналистов, политиков и так далее. Однако доказательная база не выдерживала никакой критики.
Так, 23 марта 2017 года в Киеве был убит экс-депутат Государственной думы России Денис Вороненков - муж оперной певицы Марии Максаковой. После этого правоохранительные органы Украины заявили о том, что политика якобы "заказал" Кремль, поручив организовать покушение Тюрину.
Как утверждала сама Максакова, она была вынуждена подписать документы о неразглашении информации, связанной с расследованием дела, и полтора года молчать. Версию украинской стороны она называла "беспардонной, наглой, циничной, отвратительной". В итоге оперная певица вернулась в Россию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 февраля 2021, 09:35
|
17 февраля 2021, 11:45
|
17 февраля 2021, 08:05
|
17 февраля 2021, 21:50
|
17 февраля 2021, 09:00
|
21 февраля 2021, 18:25
|
22 февраля 2021, 09:05