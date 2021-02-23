Украина обвинила Россию в "политических убийствах" без конкретики

Власти Украины обвинили через ЕСПЧ Россию в организации "политических убийств" на территории Европы. Однако никакой конкретики в иске не содержится.

Власти Украины передали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск, направленный против России. Речь идёт о девятом по счёту обращении Киева.

Иск был подан 19 февраля. Как заявляет украинская сторона, Москва якобы причастна к политическим убийствам своих оппонентов на территории других государств, включая и страны, которые являются членами Совета Европы. Впрочем, никакой конкретики в документе не содержится, передаёт ТАСС.

Украинские политики неоднократно обвиняли российские спецслужбы в организации убийств на территории Украины журналистов, политиков и так далее. Однако доказательная база не выдерживала никакой критики.

Так, 23 марта 2017 года в Киеве был убит экс-депутат Государственной думы России Денис Вороненков - муж оперной певицы Марии Максаковой. После этого правоохранительные органы Украины заявили о том, что политика якобы "заказал" Кремль, поручив организовать покушение Тюрину.

Как утверждала сама Максакова, она была вынуждена подписать документы о неразглашении информации, связанной с расследованием дела, и полтора года молчать. Версию украинской стороны она называла "беспардонной, наглой, циничной, отвратительной". В итоге оперная певица вернулась в Россию.