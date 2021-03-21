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Украина обвинила Россию в манипуляциях с Донбассом: Причиной стало стремление Москвы к миру

21 марта 2021, 22:30  •  22 • Политика
Украина обвинила Россию в манипуляциях с Донбассом и переговорами в "нормандском формате". Причиной стало стремление Москвы к миру в ДНР и ЛНР.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям России, Франции и Германии письмо. В документе сказано, что Москва предлагает неприемлемые варианты решения проблемы, с которыми Киев не может согласиться. Якобы задуманное Кремлём носит "манипулятивный характер".
"Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме", - приводит издание "Украинская правда" слова Ермака.
Речь идёт о письме заместителя главы администрации Кремля Дмитрия Козака. Он ранее предлагал представителям "нормандской четвёрки" некоторые шаги, чтобы ликвидировать проблемы организации переговоров. Кроме того, говорилось о том, что Киев частично нарушил свои обязательства по прекращению огня.
Ранее Ермак открыто заявил, что Минские соглашения для Украины являются невыполнимыми. По словам политика, Франция и Германия безоговорочно поддерживают Киев, однако главную роль будут играть США как стратегический партнёр Украины.

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