Украина обвинила Россию в манипуляциях с Донбассом и переговорами в "нормандском формате". Причиной стало стремление Москвы к миру в ДНР и ЛНР.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям России, Франции и Германии письмо. В документе сказано, что Москва предлагает неприемлемые варианты решения проблемы, с которыми Киев не может согласиться. Якобы задуманное Кремлём носит "манипулятивный характер".

"Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме", - приводит издание "Украинская правда" слова Ермака.

Речь идёт о письме заместителя главы администрации Кремля Дмитрия Козака. Он ранее предлагал представителям "нормандской четвёрки" некоторые шаги, чтобы ликвидировать проблемы организации переговоров. Кроме того, говорилось о том, что Киев частично нарушил свои обязательства по прекращению огня.

Ранее Ермак открыто заявил, что Минские соглашения для Украины являются невыполнимыми. По словам политика, Франция и Германия безоговорочно поддерживают Киев, однако главную роль будут играть США как стратегический партнёр Украины.