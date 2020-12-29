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Украина обвинила Россию в краже секретных чертежей ракетного комплекса

29 декабря 2020, 22:35  •  17 • Политика
Кадр youtube.com
Киев сообщил о крупной операции по аресту десятков представителей агентурных сетей
Служба безопасности Незалежной заявила о проведении операции по задержании неких агентов, которые якобы пытались совершить кражу чертежей "секретной" противокорабельной ракеты "Нептун". В ведомстве отметили, что "одного агента ФСБ" поймали при попытке передачи иностранной стороне указанной документации по ракетному оружию.
Всего же, передает пресс-служба СБУ, украинские спецслужбы смогли задержать 11 лиц, которые причастны, согласно приведенным данным, к нескольким агентурным сетям, отмечается на официальном портале госструктуры Незалежной.
Украинская сторона называет противокорабельные комплексы "Нептун" своим "супероружием". А в военно-морских силах Украины ранее заявили, что разработка вооружения стала прорывом отечественного ракетостроения. Сама Незалежная, считают в Киеве, входит в малочисленный круг стран, располагающих необходимыми мощностями для создания подобных ракет.
Бывший секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов ранее заявлял, что "Нептун" может в считанные минуты уничтожить дотла корабли ВМС РФ в Черном море, а также взорвать Крымский мост, передает РИА Новости.
Ранее военный эксперт Тарас Чмут заявил, что за громкими заявлениями украинской стороны о создании "Нептунов" кроется неуверенность военного командования Незалежной: тягачи для указанной системы ранее выпускались заводом "КрАЗ", однако предприятие давно уничтожено. Теперь придется переустанавливать "Нептуны" на чешское шасси, для чего потребуются новые испытания.

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