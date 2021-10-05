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Украина обвинила Россию в хаосе на газовом рынке Европы

05 октября 2021, 18:10  •  138 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Киев с Варшавой решили сообща отстоять энергетическую безопасность всего континента
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Москву в создании хаоса на газовом рынке Европы из-за "накручивания" цен на голубое топливо. Министр выразил готовность киевского режима сообща с Варшавой отстоять энергетическую безопасность всего континента.
Свою воодушевляющую европейцев речь пан Кулеба произнес в ходе рабочего визита в Польшу, где провел переговоры с польским коллегой Збигневом Рау. На встрече министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
Украинец изобразил традиционную для постмайданных вождей Незалежной мантру о том, что российский газопровод "Северный поток-2" якобы несет угрозу и соборной, и полякам, и всему Старому Свету. Входят ли в него Германия или, скажем, Венгрия, пан Кулеба не стал уточнять.
"Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента", – приводят заявление шефа украинской дипломатии его пресс-служба.
Министры подчеркнули важность плановой интеграции энергетической системы Незалежной в европейскую ENTSO-E.
Кроме того, на переговорах стороны уделили особое внимание председательству Варшавы в ОБСЕ в 2022 г. В связи с чем пан Кулеба пригласил пана Рау посетить в начале следующего года зону разграничения в Донбассе. А поляк обещал украинцу, что во время председательства в ОБСЕ Варшава все будет делать для прекращение конфликта в шахтерском регионе и "возвращения" Крыма киевскому режиму.
Судя по всему, в руководстве Незалежной хором следуют одной методичке – ранее сегодня другой деятель страны, а именно глава правительства Денис Шмыгаль тоже сыпал обвинениями в адрес РФ из-за рекордных цен на газ в Европе. Ни Норвегия, ни США, ни арабские государства такой "чести" в очередной раз не удостоились.
Между тем, на защиту Москвы в данном вопросе встал Берлин. Возможно, там тоже надоела застрявшая пластинка.
Добавим, сегодня цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигала $1 426 за тыс. куб. метров. Правда, затем упала до $1369,4.

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