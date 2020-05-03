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Украина обвинила Россию в день годовщины сожжения людей в Одессе

03 мая 2020, 13:35  •  246 • В России

Расследование расправы над людьми в одесском Доме профсоюзов не сдвигается с мертвой точки. Из-за пожара и беспорядков 2 мая 2014 года погибли 48 человек, боле 250 пострадали. Украинские нацисты заживо сжигали одесситов. Выбравшихся из огня добивали арматурами на улице и пропускали через «коридор позора».

Так почему не наказаны виновные? МИД Украины решил списать вину на Москву. Якобы Россия мешает ходу расследования.

- Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия, - написали они. - Москва спрятала одного из фигурантов расследования — бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, которому предоставила российское гражданство и отказала в его экстрадиции.

Киев заявил, что одесская трагедия — это провокация России: так Москва пыталась реализовать проект «Новороссия». Телеведущая Анна Шафран уверена, что так украинская власть выгораживает нацистов и спасает их от наказания.

- Мы могли бы удивляться такому повороту событий до 2014 года. На протяжении последних 6 лет уже привыкли к тому, как ведет себя Украина, - сказала «КП» Шафран. - Хотя можно ли говорить о ней, как о настоящем государстве? Убеждена, что давно никакого государства под названием «Украина» не существует. Есть некая территория, которая называется Украина. И никакого будущего стать государством там не существует. Трагедия Одессы 2 мая — это чудовищное преступление. От него никогда не отмыться тем людям, которые тогда были у власти. Но мы понимаем, что они до сих пор остаются у власти.

Телеведущая отметила, что на Украине власть развязала гражданскую войну против собственного народа.

- Они не хотят покаяться — даже не говорю об этом. Они не хотят разобраться по закону с тем, что там было и наказать виновных. Это говорит о полной недееспособности и отсутствии будущего. Если отбросить все в сторону и сказать чисто по-человечески. Там сжигали людей. Им не давали спасаться. Это подонки и нелюди. Пока они не ответят за преступление, говорить о мирном урегулировании и стабилизации нам не приходится. Украина сегодня находится под бандеровской и нацисткой оккупацией. И нам нужно как можно быстрее помочь нашему братскому народу от нее освободиться, - поделилась Шафран.

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