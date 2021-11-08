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Украина обвинила Россию и тут же попросила о встрече: "Готовы к контактам"
08 ноября 2021, 22:25 • 127 • Политика
Киев обвинил Москву в игнорировании "нормандского формата". "Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время", - заявил пресс-секретарь украинского президента.
Украина обвинила Россию в том, что она якобы тормозит "нормандский формат" переговоров по Донбассу. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Речь идёт о четырёхсторонних переговорах с участием представителей России, Украины, Франции и Германии. Никифоров заявил, что Украина, Франция и Германия готовы к новому саммиту в "нормандском формате", но Россия отказывается в нём участвовать.
- сказал в понедельник пресс-секретарь главы Украины в видеообращении, размещённом офисом украинского президента в Telegram.
Напомним, Украина так и не выполнила договорённости, достигнутые на прошлом саммите. По этой причине президент России Владимир Путин не видит смысла в новом саммите, о чём уже не раз было публично заявлено.
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