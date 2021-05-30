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Украина обвинила Германию в предательстве. Баширов намекнул: "Ай, Моська!"
30 мая 2021, 11:00 • 303 • Украина
Ранее Украина сокрушалась по поводу строительства "Северного потока - 2" и называла Германию предателем. Теперь пытается вызвать симпатии немцев. Политолог объяснил, в чём причина такого поведения.
Украина устроила весьма почётный приём на высоком уровне неофициальной немецкой делегации - в Киев приехали представители партии зелёных: сопредседатель партии Роберт Хабек, депутат бундестага и спикер партии по восточноевропейским делам Мануэль Саррацин, а также депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, известная своей одержимостью в борьбе против России.
Вероятно, Украина, пытаясь помешать строительству газопровода "Северный поток - 2", разочаровалась в покровительстве Вашингтона и принялась сражаться за симпатию будущего канцлера Германии, пытаясь таким образом перетянуть на свою сторону и немцев.
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, поддерживающий Зеленского, назвал Германию "предателями" из-за поддержки строительства газопровода.
Политолог Марат Баширов прокомментировал поведение Украины.
"Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!" - написал Баширов в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что это уже вмешательство во внутренние дела другой страны. Таким образом демонстрируется поддержка оппонентов нынешней власти в Берлине.
"Но Украина, конечно-о-о-о, имеет право так поступать. И что для неё Германия? Она - финансовый ресурс, страна, которая должна ей по гроб жизни, - да всё что угодно, но не лидер ЕС. Иронизирую, конечно", - написал Марат Баширов.
По его словам, Киев крутится "как уж на сковородке", потому что видит кардинальные перемены в геополитике и на энергорынке Европы.
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