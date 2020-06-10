Украина обсудит войну на Донбассе с бандеровцами, доктором и экс-прокурором • 36 • Аналитика

Достойные люди



Неизвестно, на что рассчитывают в Киеве, однако там всё-таки приняли решение «усилить» контактную группу людьми, которые будут отыгрывать представителей Донбасса. Ну а чтобы «представители», боже упаси, не ляпнули чего-то выходящего за рамки официального украинского дискурса, их выбирали с особой тщательностью.



ДНР будут представлять два русофоба-бандеровца: блогеры Денис Казанский и Сергей Гармаш. С ЛНР всё не так однозначно: абсолютно неизвестный и аполитичный травматолог Константин Либстер и экс-прокурор, руководитель организации «Луганское землячество» (в которой состоит аж полторы тысячи человек) Вадим Горан.



Причём если Либстер и Горан всё же вызывают определённые сомнения и вполне могут расстроить киевлян излишней человечностью и сочувствием по отношению к бывшим соотечественникам, то Гармаш и Казанский уж точно не подкачают. Помнится, Гармаш заявил, что мира с ЛДНР никогда не будет, «потому что они – не мы». Казанский призывал «нейтрализовать» всех жителей Донбасса, кто не захочет менять и примиряться с Украиной.





В общем, кому ещё представлять мнение и чаяния жителей ЛДНР, если не этим достойнейшим среди достойных?



Хитрый план

Похоже, что Украина готова обсуждать разрешение конфликта на Донбассе сама с собой — просто потому, что никто другой не признает легитимность назначенных Киевом «представителей». Неизвестно, как всё это шутовство воспримут представители ОБСЕ (и вообще как эта буффонада понравится западным дипломатам), но ЛДНР (и, как я полагаю, и Россия) гарантированно отнесётся к новым «представителям» в частности и самой идее их внедрения в переговоры как к неприемлемой. Не совсем понятно, на что рассчитывают украинские политики, однако стоит признать очевидное: в Киеве отказываются соблюдать не только букву Минских соглашений, но и придерживаться уже выработанных форматов.



Фактически Украина пытается полностью обнулить существующую модель переговоров, навязывая собственные правила. При этом Киев проявляет, мягко говоря, неуважение не только к ЛДНР как к одной из сторон, но и к другим участникам и гарантам переговоров. Совершенно очевидно, что шоу-президент Зеленский получил директиву идти ва-банк. Вопрос: как долго планирует с этим мириться Россия? Надежды на то, что Запад одёрнет киевских безумцев, растаяли давным-давно.



Самоудовлетворение по-киевски

О чём Киев хочет договориться сам с собой и что ему это даст, непонятно. Да и нет никакой разницы в том, какую глупость на этот раз сочинили украинские «креативщики». Вопрос в другом: что нужно, чтобы Россия и Запад утомились утираться после обильных плевков украинского политикума и поставили зарвавшихся киевлян на место? В конце концов, нет ничего удивительного в желании Зеленского превратить переговоры в привычный ему балаган, но почему остальные согласны унижаться; почему терпят такое отношение?



Признаться, вся эта эпопея с недействительными Минскими договорённостями и произвольным изменением формата переговоров переросла в театр абсурда, участвовать в котором ниже достоинства любого уважающего себя дипломата. Тем более что никаких договорённостей, кроме периодических обменов пленными, достичь не удалось. Вероятно, переговоры зашли в тупик. Осталось только признать это и готовиться к поиску других механизмов выхода из кризиса. В прошлом в этом деле хорошо помогали «котлы». Как будет на этот раз, неизвестно. Но так дальше явно продолжаться не может. Неизвестно, на что рассчитывают в Киеве, однако там всё-таки приняли решение «усилить» контактную группу людьми, которые будут отыгрывать представителей Донбасса. Ну а чтобы «представители», боже упаси, не ляпнули чего-то выходящего за рамки официального украинского дискурса, их выбирали с особой тщательностью.ДНР будут представлять два русофоба-бандеровца: блогеры Денис Казанский и Сергей Гармаш. С ЛНР всё не так однозначно: абсолютно неизвестный и аполитичный травматолог Константин Либстер и экс-прокурор, руководитель организации «Луганское землячество» (в которой состоит аж полторы тысячи человек) Вадим Горан.Причём если Либстер и Горан всё же вызывают определённые сомнения и вполне могут расстроить киевлян излишней человечностью и сочувствием по отношению к бывшим соотечественникам, то Гармаш и Казанский уж точно не подкачают. Помнится, Гармаш заявил, что мира с ЛДНР никогда не будет, «потому что они – не мы». Казанский призывал «нейтрализовать» всех жителей Донбасса, кто не захочет менять и примиряться с Украиной.В общем, кому ещё представлять мнение и чаяния жителей ЛДНР, если не этим достойнейшим среди достойных?Похоже, что Украина готова обсуждать разрешение конфликта на Донбассе сама с собой — просто потому, что никто другой не признает легитимность назначенных Киевом «представителей». Неизвестно, как всё это шутовство воспримут представители ОБСЕ (и вообще как эта буффонада понравится западным дипломатам), но ЛДНР (и, как я полагаю, и Россия) гарантированно отнесётся к новым «представителям» в частности и самой идее их внедрения в переговоры как к неприемлемой. Не совсем понятно, на что рассчитывают украинские политики, однако стоит признать очевидное: в Киеве отказываются соблюдать не только букву Минских соглашений, но и придерживаться уже выработанных форматов.Фактически Украина пытается полностью обнулить существующую модель переговоров, навязывая собственные правила. При этом Киев проявляет, мягко говоря, неуважение не только к ЛДНР как к одной из сторон, но и к другим участникам и гарантам переговоров. Совершенно очевидно, что шоу-президент Зеленский получил директиву идти ва-банк. Вопрос: как долго планирует с этим мириться Россия? Надежды на то, что Запад одёрнет киевских безумцев, растаяли давным-давно.О чём Киев хочет договориться сам с собой и что ему это даст, непонятно. Да и нет никакой разницы в том, какую глупость на этот раз сочинили украинские «креативщики». Вопрос в другом: что нужно, чтобы Россия и Запад утомились утираться после обильных плевков украинского политикума и поставили зарвавшихся киевлян на место? В конце концов, нет ничего удивительного в желании Зеленского превратить переговоры в привычный ему балаган, но почему остальные согласны унижаться; почему терпят такое отношение?Признаться, вся эта эпопея с недействительными Минскими договорённостями и произвольным изменением формата переговоров переросла в театр абсурда, участвовать в котором ниже достоинства любого уважающего себя дипломата. Тем более что никаких договорённостей, кроме периодических обменов пленными, достичь не удалось. Вероятно, переговоры зашли в тупик. Осталось только признать это и готовиться к поиску других механизмов выхода из кризиса. В прошлом в этом деле хорошо помогали «котлы». Как будет на этот раз, неизвестно. Но так дальше явно продолжаться не может. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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