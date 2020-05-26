Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт

Украина не в состоянии погасить накопившиеся внешние долги. Поэтому Киев будет брать всё новые кредиты, что сделает дальнейшее развитие страны невозможным и обречёт её на вечное обнищание.Об этом в интервью экс-депутату Рады Елене Бондаренко рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.«Когда украинское правительство занимает деньги (у внешних кредиторов – прим. ред.), это всё идёт на потребление через бюджет, на выплату каких-то социальных вещей, на затыкание дыр, по большому счёту. Ну и, естественно, огромная часть ещё идёт на отдачу предыдущих долгов, то есть, – переодолжить, чтобы переотдать. И эта переменная постоянно запущена.А когда идут какие-то колебания или потрясения на внешних мировых рынках, то этот долг резко дорожает, и потом отдавать всё больше.Так, чтобы было понимание, если брать, как пример, семью, которая зарабатывает 10 тысяч гривен, а на погашение и обслуживание накопившихся долгов необходимо отдать пять тысяч гривен, то есть, половину дохода», – отметил экономист.Виктор Скаршевский уверен, что киевское правительство ради погашения долгов будет брать всё новые кредиты, однако при такой политике Украину ждёт только дальнейшее обнищание.«И я сейчас сказал о ситуации с государственным бюджетом на 2020 год на Украине. Потому что после пересмотра бюджета в апреле, и резком снижении доходной части, половину доходов необходимо отдавать на обслуживание госдолга.Но нас не ждёт дефолт, потому что, чтобы их отдать, правительство идёт на новые займы как на внутреннем рынке, так и на внешнем. И это будет не только в этом году, но и в следующем. При такой нагрузке ни о каком развитии не может быть и речи, только об обнищании», – резюмировал он.