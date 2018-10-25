|
Украина обратилась в МУС из-за призыва крымчан в армию России
25 октября 2018, 17:09 • 86 • Украина
Украина обратилась в Международный уголовный суд в связи с тем, что, по мнению украинских властей, Россия якобы незаконно призывает жителей Крыма в армию.
© Serguei Fomine globallookpress.com
Об этом сообщает УНИАН.
«Информационное уведомление в Международный уголовный суд, которое было направлено прокуратурой Автономной Республики Крым с ведущими и авторитетными правозащитными организациями Украины, содержит в себе ряд фактов этого преступления, что подтверждается доказательствами», — заявила прокурор так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора.
Отмечается, что речь идёт о примерно 12 тыс. случаях призыва крымчан на службу в российскую армию.
Ранее в Верховной раде предложили «переименовать» Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
20 октября 2018, 10:39
|
25 октября 2018, 04:24
|
23 октября 2018, 10:09
|
19 октября 2018, 21:39
|
21 октября 2018, 19:09
|
23 октября 2018, 00:24
|
18 октября 2018, 22:54