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Украина обратилась в МУС из-за призыва крымчан в армию России

25 октября 2018, 17:09  •  86 • Украина
Украина обратилась в Международный уголовный суд в связи с тем, что, по мнению украинских властей, Россия якобы незаконно призывает жителей Крыма в армию.
 
© Serguei Fomine globallookpress.com
 

Об этом сообщает УНИАН.

«Информационное уведомление в Международный уголовный суд, которое было направлено прокуратурой Автономной Республики Крым с ведущими и авторитетными правозащитными организациями Украины, содержит в себе ряд фактов этого преступления, что подтверждается доказательствами», — заявила прокурор так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора.

Отмечается, что речь идёт о примерно 12 тыс. случаях призыва крымчан на службу в российскую армию.

Ранее в Верховной раде предложили «переименовать» Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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