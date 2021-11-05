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Украина обрадовалась американскому Mount Whitney, хотя в пору плакать

05 ноября 2021, 16:50  •  35 • Украина
На Украине не любят думать о плохом. Действительно, что запариваться с каким-то энергетическим кризисом, провалом отопительного сезона, угрозы ЧС из-за вставших энергоблоков ТЭС, если можно порадоваться «приезду» дорогих гостей в Черное море?



«Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению», - с нескрываемой радостью поприветствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

Все в войнушку хотят играть, о безопасности от выдуманного противника мечтают. Интересно, украинские власти действительно не замечают, насколько сильно прогибаются в лобызании американских военных сапогов, или им это тупо нравится? Спинку бы сильнее тогда прогибали.
«Дополнительные 18,4 т дипломатии, несомненно, способствуют этой цели», - не уймется Кулеба.

Лучше бы Mount Whitney привез 18,4 тонн угля. Вот это была бы реальная забота о безопасности Украины. А то дрейфует эта шхуна американская на черноморских волнах, как говно в проруби, а по факту Украине от него не жарко, но холодно.

Интересно, а что в этом всем цирке делать России? Сидеть и бояться? Странная политика у западных сил. Где это видано, что страна, на вооружении у которой есть масса крайне боеспособных «игрушек» и мощная оборонная система вооружений, испугается какого-то корабля? Нападать мы и так не собираемся ни на кого, ну а раз хотите попусту жечь топливо – так жгите его в другом месте.

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