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Украина обрадовалась американскому Mount Whitney, хотя в пору плакать
05 ноября 2021, 16:50 • 35 • Украина
Все в войнушку хотят играть, о безопасности от выдуманного противника мечтают. Интересно, украинские власти действительно не замечают, насколько сильно прогибаются в лобызании американских военных сапогов, или им это тупо нравится? Спинку бы сильнее тогда прогибали.
«Дополнительные 18,4 т дипломатии, несомненно, способствуют этой цели», - не уймется Кулеба.
Лучше бы Mount Whitney привез 18,4 тонн угля. Вот это была бы реальная забота о безопасности Украины. А то дрейфует эта шхуна американская на черноморских волнах, как говно в проруби, а по факту Украине от него не жарко, но холодно.
Интересно, а что в этом всем цирке делать России? Сидеть и бояться? Странная политика у западных сил. Где это видано, что страна, на вооружении у которой есть масса крайне боеспособных «игрушек» и мощная оборонная система вооружений, испугается какого-то корабля? Нападать мы и так не собираемся ни на кого, ну а раз хотите попусту жечь топливо – так жгите его в другом месте.
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