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Украина обойдётся американцам почти так же дорого, как и коронавирус

15 марта 2022, 23:45  •  86 • Политика
Президент США Джо Байден разрешил властям выделить Украине беспрецедентную по своим размерам финансовую помощь. Поддержка Киева обойдётся американским налогоплательщикам почти так же дорого, как и коронавирус.
Байден подписал проект бюджета на 2022 год, в котором предусмотрены расходы на военную и гуманитарную помощь Украине. В течение года американские власти намерены выделить Киеву 13,6 млрд долларов.
Это всего на несколько миллиардов меньше, чем расходы, заложенные Конгрессом на борьбу с эпидемией коронавируса (они идут отдельным законопроектом), - 15,6 млрд долларов.
До конца не ясно, идёт ли речь о безвозмездной помощи или о кредите. Обычно западные страны предоставляют Украине финансовую помощь с условием возврата под проценты. Иногда кредиты выдаются специально под покупку западного же оружия. На таких условиях, к примеру, выдала Киеву кредит Великобритания. Украина должна была на полученные деньги покупать британскую военную технику.

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