Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокирован...
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "С...
Главная / В мире

Украина обошла Россию с COVID-паспортами для ЕС

09 июня 2021, 03:50  •  41 • В мире
Украинские COVID-паспорта будут признаваться в Европе, чего пока нельзя утверждать об аналогичных документах, выданных в России. Новую систему сертификации ЕС официально запустит 1 июля.
9 июня Европарламент огласит результаты голосования об окончательном утверждении COVID-паспортов в Евросоюзе, но это голосование было чисто символическим. Решение уже принято, а сама система сертификации в тестовом режиме уже работает в ряде стран.
Испанский политик Хуан Фернандо Лопес Агилар на пленарном заседании Европарламента назвал "хорошими новостями" введение дополнительных документов для жителей ЕС. Теперь люди будут разделяться на две категории: те, кто переболел, сделал прививку от COVID или имеет отрицательный ПЦР-тест, и все остальные.
Запуск системы COVID-сертификатов в Европе считают решением одной из самых серьёзных проблем, которые вызвала пандемия. В ЕС уверены: такие документы вернут людям свободу передвижения. По словам еврокомиссара по юридическим вопросам Дидье Рейндерса, ковидные паспорта оформили около миллиона европейцев.
Ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов с третьими странами. Рейндерс отметил, что речь идёт о США и Великобритании. Причём Штаты не собираются вводить систему COVID-паспортов в своей стране, поэтому переговоры осложняются.
Нет уверенности, случится ли взаимное признание COVID-сертификатов с Россией, так как русская вакцина "Спутник V" всё ещё не одобрена европейским регулятором EMA.
В вопросе COVID-паспортов Украина обошла Россию. Договорённость с ЕС у неё уже имеется. Европа помогла Незалежной даже разработать документ и решить технические проблемы. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Коммерсантъ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
08 июня 2021, 03:05
"Сиротская доля" для России: Сатановский выдал расклад про 10 трлн за COVID
08 июня 2021, 03:05
"Если б ждали янки – треть населения умерла": Аргентина встретила "Спутник V" ликованием
08 июня 2021, 22:20
В Германии назвали самую смертоносную вакцину от COVID-19
08 июня 2021, 20:30
Жительница ЮАР родила десятерняшек
08 июня 2021, 02:05
«Различия и есть причина встречи»: в США рассказали об ожиданиях от саммита Путина и Байдена
08 июня 2021, 19:30
Amazon, Reddit, Twitch: что известно о масштабном сбое в работе сайтов западных СМИ и интернет-сервисов
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июня 2021, 00:10
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
09 июня 2021, 00:10
Псаки пообещала изучить санкции против русского космоса: Захаровой "уже страшно&...
09 июня 2021, 02:00
Энергетическая верба как "оружие" против России: "Над бедной Украиной ...
09 июня 2021, 02:00
Уроженец Донбасса в эфире сравнил украинских политиков с грызунами
09 июня 2021, 00:05
«Для совместного использования с пешеходами»: Минтранс предложил запретить тяжёлым эл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2021, 23:00
Президент, который уже победил. Лучшие ответы Владимира Путина на вопросы иностранных журналистов
06 июня 2021, 11:40
Спикер Европарламента призвал принять в ЕС пять стран
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
06 июня 2021, 06:10
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
03 июня 2021, 02:05
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
05 июня 2021, 10:00
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен
03 июня 2021, 13:05
"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.