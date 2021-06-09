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Украина обошла Россию с COVID-паспортами для ЕС
09 июня 2021, 03:50 • 41 • В мире
Украинские COVID-паспорта будут признаваться в Европе, чего пока нельзя утверждать об аналогичных документах, выданных в России. Новую систему сертификации ЕС официально запустит 1 июля.
9 июня Европарламент огласит результаты голосования об окончательном утверждении COVID-паспортов в Евросоюзе, но это голосование было чисто символическим. Решение уже принято, а сама система сертификации в тестовом режиме уже работает в ряде стран.
Испанский политик Хуан Фернандо Лопес Агилар на пленарном заседании Европарламента назвал "хорошими новостями" введение дополнительных документов для жителей ЕС. Теперь люди будут разделяться на две категории: те, кто переболел, сделал прививку от COVID или имеет отрицательный ПЦР-тест, и все остальные.
Запуск системы COVID-сертификатов в Европе считают решением одной из самых серьёзных проблем, которые вызвала пандемия. В ЕС уверены: такие документы вернут людям свободу передвижения. По словам еврокомиссара по юридическим вопросам Дидье Рейндерса, ковидные паспорта оформили около миллиона европейцев.
Ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов с третьими странами. Рейндерс отметил, что речь идёт о США и Великобритании. Причём Штаты не собираются вводить систему COVID-паспортов в своей стране, поэтому переговоры осложняются.
Нет уверенности, случится ли взаимное признание COVID-сертификатов с Россией, так как русская вакцина "Спутник V" всё ещё не одобрена европейским регулятором EMA.
В вопросе COVID-паспортов Украина обошла Россию. Договорённость с ЕС у неё уже имеется. Европа помогла Незалежной даже разработать документ и решить технические проблемы. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Коммерсантъ".
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