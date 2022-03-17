Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста

Вчера состоялся обмен пленными между российской и украинской сторонами. Обычная практика, которая существовала с давних времен между конфликтующими сторонами. Мы очень рады данному факту, но моральная сторона данного обмена ужасна.Киевские власти предложили в обмен на девять российских военнослужащих отдать им бывшего городского главу города Мелитополя Федорова Ивана Сергеевича. Не девятерых солдат на девятерых, а воинов на чиновника.То, что солдаты ВСУ идут последними в списке после нацбатов, нацгвардии, спецслужб и даже теробороны известный факт. Но чтобы после чиновников…Киевскому руководству бывший мэр Мелитополя нужен больше своих солдат потому, что много знает и завязан в очень грязных делах, в случае обнародования информации о которых некоторые украинские деятели станут нерукопожатными даже в толерантной Европе.По подтверждённым данным, гражданин Федоров, активный участник нацистского движения и член радикальной группировки «Правый сектор»*, являлся хранителем и распорядителем финансов банды в Запорожской области. Именно он финансировал деятельность диверсионных групп, которые ликвидировали некоторых военно-политических руководителей Донецкой и Луганской народных республиках.Кроме того, имеются сведения (в настоящее время проводится дополнительная проверка) о том, что под его непосредственным руководством на Мелитопольском заводе холодильного машиностроения «РЕФМА» с января текущего года приступили к изготовлению компактных емкостей для перевозки аммиака в целях дальнейшего использования при проведении диверсий на территориях ДНР и ЛНР. И за этой его деятельностью стоят очень высокопоставленные киевские руководители.Полагаем, что никто не уйдет от правосудия и в любом случае все преступники получат по заслугам.Сейчас самое главное жизнь и здоровье солдат которые оказались в плену. Вот и вся правда жизни…