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Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
17 марта 2022, 04:55 • 127 • Украина
Вчера состоялся обмен пленными между российской и украинской сторонами. Обычная практика, которая существовала с давних времен между конфликтующими сторонами. Мы очень рады данному факту, но моральная сторона данного обмена ужасна.
Киевские власти предложили в обмен на девять российских военнослужащих отдать им бывшего городского главу города Мелитополя Федорова Ивана Сергеевича. Не девятерых солдат на девятерых, а воинов на чиновника.
То, что солдаты ВСУ идут последними в списке после нацбатов, нацгвардии, спецслужб и даже теробороны известный факт. Но чтобы после чиновников…
Киевскому руководству бывший мэр Мелитополя нужен больше своих солдат потому, что много знает и завязан в очень грязных делах, в случае обнародования информации о которых некоторые украинские деятели станут нерукопожатными даже в толерантной Европе.
По подтверждённым данным, гражданин Федоров, активный участник нацистского движения и член радикальной группировки «Правый сектор»*, являлся хранителем и распорядителем финансов банды в Запорожской области. Именно он финансировал деятельность диверсионных групп, которые ликвидировали некоторых военно-политических руководителей Донецкой и Луганской народных республиках.
Кроме того, имеются сведения (в настоящее время проводится дополнительная проверка) о том, что под его непосредственным руководством на Мелитопольском заводе холодильного машиностроения «РЕФМА» с января текущего года приступили к изготовлению компактных емкостей для перевозки аммиака в целях дальнейшего использования при проведении диверсий на территориях ДНР и ЛНР. И за этой его деятельностью стоят очень высокопоставленные киевские руководители.
Полагаем, что никто не уйдет от правосудия и в любом случае все преступники получат по заслугам.
Сейчас самое главное жизнь и здоровье солдат которые оказались в плену. Вот и вся правда жизни…
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