Украина обложила санкциями Киселёва, Симоньян и "создателей" вируса Petya

На Украине продлили санкции против Киселёва и Симоньян, а также ввели санкции против тех, кто, по мнению Киева, создал компьютерный вирус Petya.

На Украине объявили о введении санкций против тех, кто причастен, по мнению Киева, к созданию компьютерного вируса Petya. Также было принято решение о продлении санкций, введённых в 2018 году, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В 2017 году вирус Petya заразил на Украине энергетические компании, банки, аэропорт Харькова, Чернобыльскую АЭС и правительственные сайты. Вредоносная программа шифровала все данные на заражённых машинах и требовала за расшифровку выкуп в криптовалюте. Однако даже если требуемую сумму выплачивали, восстановить данные не удавалось. Личности создателей вируса неизвестны, поэтому непонятно, против кого Киев решил вводить санкции.

Также Украина продляет ряд санкций к физическим и юридическим лицам, которые были введены на три года в 2018 году. В СНБО отметили, что среди выше обозначенных лиц есть граждане России, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва и главреда МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.