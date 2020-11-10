Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
Главная / Политика

Украина обиделась на Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму

10 ноября 2020, 10:35  •  87 • Политика
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Незалежная намерена наказать страну, посмевшую первой открыть свое диппредставительство на "оккупированной" территории
Украинский кабмин предложил ввести экономические ограничения против Никарагуа за назначение почетного посла в Крыму. По словам Алексея Резникова, занимающего должность министра по вопросам "реинтеграции" территорий, ранее входивших в состав Незалежной, таким образом Киев даст четкий ответ тем странам, которые поддерживают "военную агрессию" со стороны РФ.
В кабмине заявили, что открытие консульства государства из Центральной Америки угрожает нацбезопасности Украины. Резников также добавил, что указанный вопрос должен быть рассмотрен в СНБО, передает "Гордон".
О предстоящем открытии почетного консульства Никарагуа ранее сообщил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Госслужащий заявил, что в республику должен прибыть на открытие посол центральноамериканского государства Альба Асусена Торрес. Мероприятие запланировано на 10 ноября, сообщает РИА "Новости".
Украинский МИД уже направлял в Манагуа ноту протеста из-за назначения консула на "оккупированной территории". В Никарагуа никак не отреагировали на заявление Киева. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал реакцию украинской стороны "криком беспомощности". Также госслужащий добавил, комментируя заявление Киева, что решения украинской стороны никого не интересуют – ни самих жителей полуострова, ни представителей государств, принимающих решения по поводу Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение российского вертолёта
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 06:55
"Ни слова про будущее": Пашиняна прокляли за "болезненный мир" с Азербайджаном
10 ноября 2020, 05:05
"Незамедлительно признал вину": В МИД России оценили заявление Азербайджана о Ми-24
10 ноября 2020, 03:15
Жёсткие решения Путина ослабили Собянина: "Едва ли это случайность..."
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который &quo...
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение росс...
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 06:55
"Ни слова про будущее": Пашиняна прокляли за "болезненный мир" с ...
10 ноября 2020, 05:05
"Незамедлительно признал вину": В МИД России оценили заявление Азербайджана...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2020, 03:10
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
07 ноября 2020, 20:15
Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"
07 ноября 2020, 11:05
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
04 ноября 2020, 00:25
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на Украине. В долларах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.