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Украина обиделась на Германию из-за России
07 февраля 2021, 19:35 • 551 • Политика
Украинский дипломат обвинил Берлин в искажении истории
Посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник шокирован заявлением немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее глава Германии сказал, что между его страной и Россией остался чуть ли не единственный мост – энергетическое сотрудничество. Если бы отношения двух стран в этой сфере разрушились, то это бы продемонстрировало слабость. В интервью газете Rheinische Post Штайнмайер вспомнил в контексте отношений Москвы и Берлина о том, что в этом году исполняется 80 лет с момента нападения фашистской Германии на СССР, в результате чего погибло 20 млн жителей последнего государства.
"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок",
– признался Мельник, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Украинформ".
По его словам, Германия таким образом подхватывает "пропаганду" РФ о том, что она должна нести ответственность и искупить вину за варварства нацистов только перед россиянами.
Мельник заявил, что приравнивание России к СССР недопустимо, это искажает историю и является "игнорированием непомерных жертв других народов". Дипломат отметил, что Штайнмайер, посетив музей истории в Киеве, узнал бы о том, что "именно украинский народ понес колоссальные потери" во время нападения фашистов. По его словам, не меньше 8 млн украинцев погибли в то страшное время. Также Мельник сообщил, что Незалежная хочет, чтобы бундестаг провел заседание по случаю нападения Германии на СССР, чтобы почтить память жертв войны, ведь украинцы подверглись атаке гитлеровцев, а не россияне 22 июня 1941 года.
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