Украина обещает жестоко отомстить немецким депутатам, собравшимся с визитом в Крым

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник грозит немецким депутатам, намеревающимся посетить Крым, тяжелыми юридическим последствиями и сетует на то, что никто в Европе до сих пор не воспринимает предупреждения Киева на этот счет серьезно.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник пригрозил депутатам Бундестага, собравшимся посетить с рабочим визитом Крым, "очень и очень серьезными юридическими последствиями". Он назвал представителей консервативной немецкой партии "Альтернатива для Германия", задумавших поездку на полуостров, "горе-депутатами" и посетовал на то, что предупреждения Киева на этот счет до сих пор не воспринимаются в Европе серьезно.

В любом случае, несмотря на все недовольство украинского посла, ожидается, что высокопоставленные немецкие гости прибудут в Крым до 9 февраля. В программе визита германских парламентариев - посещение основных городов республики, а также встреча с ее жителями.

Даже если считать только с начала февраля, это будет уже не первый визит немецких политиков на полуостров. Не далее как вчера - в субботу, 3 февраля - Крым посетила группа депутатов из трех региональных парламентов федеральных земель Германии.

Тогда по итогам своего визита законодатели местных германских советов отметили, что санкции ЕС против России были ошибкой. Учитывая, что партия "Альтернатива для Германии" отстаивает примерно ту же самую позицию в Бундестаге, можно предположить, что коммюнике из Крыма по итогам следующего визита также будет не особо лицеприятно для украинской стороны.