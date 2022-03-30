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Украина нуждается в гуманитарной помощи, но Запад шлёт оружие - Захарова
30 марта 2022, 00:40 • 62 • Политика
Мария Захарова прокомментировала накачку Украины оружием из стран Запада. Она указала, что украинцы нуждаются в гуманитарной помощи, а им посылают средства для убийства.
Украина нуждается в гуманитарной помощи, однако страны Запада вместо неё посылают Киеву оружие. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поставки западного оружия на Украину.
Речь идёт о поставках стрелкового вооружения, противотанковых управляемых ракет, противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов, а также прочих боеприпасов и оборудования. США тратят на это миллиарды долларов, а Польша работает как перевалочный пункт, отметила Захарова.
Дипломат указала, что из западного оружия украинские вооружённые формирования обстреливают населённые пункты и убивают мирных жителей. Но Запад предпочитает этого не замечать, как и обстрелы Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска из тяжёлых вооружений, включая ракетные комплексы "Точка-У", резюмировала официальный представитель МИД России в своём Telegram-канале
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