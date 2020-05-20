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Украина: новые переговоры по Донбассу срывает Россия

20 мая 2020, 18:55  •  29 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев призывает провести встречу "нормандской четверки" в видеоформате
Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать дальнейшее урегулирование в Донбассе с членами "нормандской четверки", но для этого нужно общее согласие, а Россия препятствует переговорам. Об этом заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников.
По его мнению, встречу лидеров Украины, Франции, Германии и России можно провести даже в условиях карантина из-за коронавируса, например, в режиме видеоконференции, "была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех", отметил Резников в эфире телеканала "Украина 24". Но сначала нужно провести "инвентаризацию" сделанного с прошлых переговоров 9 декабря 2019 г. в Париже. И вот этот процесс Россия, дескать, затягивает.
Резников даже знает, почему Москва не заинтересована в новой встрече. По его словам, Россия до сих пор не обеспечила безопасный доступ сотрудников Красного Креста к украинским пленным в Донбассе, хотя "Путин подтверждал готовность способствовать этому". Другой пример – ситуация в "Золотом": Киев, дескать, сделал там "все необходимое", чтобы открыть пункт пропуска, и "гарантировал безопасность", но со стороны ополченцев ремонтные работы даже не начинались.
Между тем в конце апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел "нормандской четверки", на которой выяснилось, что украинская сторона выполнила только один из девяти пунктов парижского соглашения. Поэтому встречу лидеров признали пока преждевременной.
Ранее Украина предложила ввести в Трехстороннюю группу выходцев из Донбасса, которые в последние годы живут в подконтрольной Киеву части страны.

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