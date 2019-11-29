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«Украина никогда не воровала газ, а Германия душит её экономику»: Топ самых смешных заявлений главы Нафтогаза

29 ноября 2019, 16:09  •  50 • В мире
Эти озвученные в Берлине представителем «Нафтогаза» Юрием Витренко заявления касались реализации проекта «Северный поток — 2», и они стали признанием паразитического характера украинской экономики, огромного значения для Киева российского газового транзита
Автор:
Латышев Сергей
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко может претендовать на звание «чемпиона Украины» по самодискредитации. После того, как он заявил в интервью «Немецкой волне» (DW) в Берлине, что Германия душит украинскую «экономику» участием в проекте «Северный поток — 2», и выдал ещё целый ряд убийственных для имиджа современной Украины признаний, что так и хочется задать этот вопрос: а на кого на самом деле работает пан Витренко? Ведь после этого интервью, когда Европа 1 января 2020 года перестанет получать российский газ через ГТС Украины, у неё не должно быть больше к Москве никаких претензий.
Германия душит экономику Украины или это что-то ещё?
С запуском "Северного потока — 2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины,
— выдал Витренко.
Так этот деятель ответил на вопрос DW, как он относится к тому, что с пуском нового прямого газопровода между Россией и Германией к той перейдёт роль главного транзитёра российского газа в Европу.
Тем самым Витренко подтвердил фактически давнее обвинение России, что Украина паразитирует на экспорте российского газа в Европу, признав, что «доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики». Но этого ему показалось мало, и он бросил ещё один камень в Германию: своими действиями та создаёт «угрозу стабильности поставок в регионе» и «должна это осознавать».
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко явно не в себе. Фото: Pavlo_bagmut / Globallookpress
Так говорил Витренко
И если бы это был единственный «перл»! Напомнив, что в присланном из Москвы «Нафтогазу» письме «чёрным по белому» говорится, что 1 января 2020 года в 10 часов по московскому времени в случае отсутствия контракта у «Газпрома» «не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины», Витренко выдал следующие тезисы, которые должны заставить усомниться в психической адекватности человека, от которого во многом зависит, как Европа переживёт эту зиму. Дав понять, что никаких серьёзных переговоров с Россией по газу фактически нет, он сделал такие заявления:
«Украина остаётся надёжным транзитёром газа в Европу».
«Украина полностью соответствует "европейским правилам"».
«Европа может не переживать, с точки зрения того, что Украина не подведёт».
«Правительство не занимается операционными вопросами».
Если верить главе «Нафтогаза», президент Украины Владимир Зеленский не имеет отношения к газовым вопросам и, наверное, лишь хлопает глазами. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress
«Президент не вмешивается в операционную деятельность компании («Нафтогаза» — прим. Царьграда), и такие вопросы не согласовываются с президентом».
Украина никогда не воровала газ. Мы говорим о том, что если будет заходить газ без документального оформления, то есть непонятно чей, то Украина вместо того, чтобы этот газ потребить или кому-то отдать, будет его надёжно хранить…
«Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придёт с документами».
В ответ на вопрос, не является ли такая политика «устрашением», Витренко заверил: «Нет, наоборот, мы всех успокаиваем. И говорим: не переживайте, ничего с вашим газом не произойдёт. Если он будет поступать, он будет ждать своего хозяина, терпеливо, когда хозяин придёт с оформленными документами».
В случае прекращения «Газпромом» транзита газа через территорию Украины на российский концерн будут возложены «затраты на обесценивание украинской ГТС». За это «Газпрому» в качестве «компенсации» будет вчинён новый иск на сумму в 11,8 миллиардов долларов.
Бесконечные иски к «Газпрому» — это «абсолютно рыночный механизм», который основан на «справедливых европейских правилах», а не способ давления и шантажа.
Мы не пытаемся тянуть на себя одеяло.
Европейские правила во многом ограничивают нас.
В ответ на вопрос, какова будет развязка через четыре недели, неожиданно последовал честный ответ: «Я нахожусь в гуще событий, и мне сложно быть сторонним наблюдателем и давать прогноз».
«Я часто говорю, что у нас рыцарский принцип: делай что должно, и будь что будет». О, зрада, как высоко она свила уже своё гнездо: Витренко процитировал жизненный принцип предводителя донбасских ополченцев Игоря Стрелкова и даже назвал его рыцарским.
В ответ на вопрос DW, кто и кому должен позвонить, чтобы решить вопрос транзита, украинский чиновник ляпнул:
Поезд уже давно ушёл со станции, чтобы можно было позвонить и решить вопрос. Мы находимся в совершенно другом правовом поле. Европейские правила, которые были внедрены в Украине, не позволяют звонить и решать вопрос.
Лишь завершение строительства «Северного потока — 2» избавит Европу от украинской угрозы. Фото: Stefan Sauer / Globallookpress
Необходимо «деполитизировать» вопрос газового транзита, «чтобы вместо политического процесса решать коммерческие, организационные, юридические вопросы в интересах всех сторон — украинской, российской, европейской».
В ответ на вопрос, можно ли решить коммерческий вопрос такого масштаба за 30 дней, Витренко сказал: «Можно, потому что нам не нужно выдумывать велосипед».
Газ стал заложником политики, к сожалению… И весь газовый сектор, и даже те же "Нафтогаз" и "Газпром" страдают от того, что этот вопрос излишне политизирован.
Это были основные «мысли», которыми поделился с DW высокопоставленный украинский чиновник. Судя по задававшимся вопросам, бравший интервью корреспондент немецкого издания был от Витренко в шоке.
Подводим итоги
В общем, если кто-то ещё надеялся, что с Киевом можно будет как-то договориться по газу, и повторения 2009 года, когда Европа из-за воровства Украиной российского газа осталась в разгар зимы без оного, а некоторые страны буквально замерзали, на этот раз удастся избежать, после этих пассажей сию надежду должен утратить. Витренко и Ко — недоговороспособны в принципе. Это невменяемые люди, у которых мысли путаются в голове, персонажи, живущие в мире кривых зеркал, опасные как для России, так и для Европы. Но прежде всего для самой Украины.
Если бы это было иначе, никто не стал бы вбухивать миллиарды евро, чтобы строить газопроводы в обход Украины. Их первые очереди уже действуют, вторые — войдут в строй в первой половине 2020 года. Только это даст гарантию европейцам, что они не будут в дальнейшем заложниками киевских сумасшедших. Кошмарная жизнь прекратится и для «Газпрома». В конечном счёте хорошо будет и Украине — она спустится на землю и станет быстро умнеть.

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