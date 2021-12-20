Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ

Как выяснила "Страна.ua", декларация о независимости Украины делает невозможным вступление Украины в НАТО. В пример СМИ приводит скриншот документа, где этот факт подтверждается чёрным по белому на украинской мове.

Судя по обнародованному изданием "Страна.ua" документу, все мечты Киева от вступлении Украины в Североатлантический альянс так и останутся мечтами. Либо Украине придётся перестать быть незалежной.

Украинские журналисты внимательно вчитались в декларацию о независимости Украины, на которой далее базировали все основополагающие документы государства. В том числе акт провозглашения независимости был взят за основу и для новой Конституции страны.

В документе же (СМИ приводит его скриншот) чёрным по белому на украинской мове написано, что "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках".

То есть, говоря простым языком, у Украины внеблоковый статус. А НАТО как известно, является военным (да и политическим) альянсом. Таким образом, Незалежная (если, конечно, она не хочет распрощаться со своей незалежностью) никогда не сможет вступить в Североатлантический альянс.