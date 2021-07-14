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«Украина никогда не кормила Россию»: Кучма признал обман украинцев
14 июля 2021, 21:45 • 159 • Украина
Когда Украина стала независимой, Россия перешла на торговлю по мировым ценам, что в свою очередь, спровоцировало в стране гиперинфляцию
Украина никогда не кормила Россию, этот лозунг был придуман авторами идеи украинской независимости для выхода из СССР путем обмана украинского народа. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кучма в проекте "30 лет распада СССР. История в лицах".
По словам Кучмы, в преддверии референдума о независимости авторы этой идеи обманули украинский народ, заявив о том, что Украина "кормила Россию". На самом деле платежный баланс Украины и России был "серьезно отрицательным", так как украинские потребители получали нефть и газ не по мировым ценам, а по внутренним. То же самое касалось и других товаров, поставляемых на Украину из России.
(...) Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла
- заявил он, добавив, что сейчас за политические решения руководства расплачивается украинский народ.
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