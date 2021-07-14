«Украина никогда не кормила Россию»: Кучма признал обман украинцев

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Когда Украина стала независимой, Россия перешла на торговлю по мировым ценам, что в свою очередь, спровоцировало в стране гиперинфляцию

Украина никогда не кормила Россию, этот лозунг был придуман авторами идеи украинской независимости для выхода из СССР путем обмана украинского народа. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кучма в проекте "30 лет распада СССР. История в лицах".

По словам Кучмы, в преддверии референдума о независимости авторы этой идеи обманули украинский народ, заявив о том, что Украина "кормила Россию". На самом деле платежный баланс Украины и России был "серьезно отрицательным", так как украинские потребители получали нефть и газ не по мировым ценам, а по внутренним. То же самое касалось и других товаров, поставляемых на Украину из России.

(...) Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла

- заявил он, добавив, что сейчас за политические решения руководства расплачивается украинский народ.



Поэтому, когда Украина стала независимой, Россия перешла на торговлю по мировым ценам, что в свою очередь, спровоцировало в стране гиперинфляцию, поскольку за все то, что Украина получала "почти бесплатно", нужно было платить деньги. Как оказалось, все слова о том, что Украина "кормила Россию" оказались ложью. По словам Кучмы, за прошедшее время страна занималась только самоуничтожением, растеряв весь свой научно-технический и человеческий потенциал и разрушив экономику.



Главной ошибкой того времени Кучма назвал резкий переход Украины к независимости. Он убежден, что если бы этот процесс удалось растянуть по времени и сделать более "мягким", то последствия могли бы быть совсем другие. В настоящее же время Киеву понадобятся десятилетия, чтобы исправить последствия независимости и наверстать упущенное.

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