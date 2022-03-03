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Украина ничему не научила. США отказываются уступать России по НАТО

03 марта 2022, 00:35  •  154 • Политика
Власти США всё ещё отказываются уступать России в вопросах нерасширения НАТО. Ситуация на Украине ничему не научила Вашингтон.
Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала "смехотворными" требования России дать гарантии нерасширения НАТО на восток и отвести силы альянса к позициям 1997 года.
Мы, разумеется, не собирались с этим соглашаться. А также с требованием, чтобы Украина не была способна вступить в НАТО, если НАТО решит, что она могла бы сделать это,
- отметила она, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей.
Примечательно, что Шерман стала не первым западным политиком, которая использовала слово "смехотворный", говоря о требованиях России по безопасности. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал "смехотворными" слова президента России Владимира Путина о геноциде жителей Донбасса.
Отметим, что именно отказ США предоставлять гарантии нерасширения НАТО на восток и отводить военные базы на позиции 1997 года стали поводом для начала военной операции на Украине. Путин с самого начала заявил, что в случае провала переговоров Россия примет меры военно-технического характера, так как обязана защищать свою безопасность от западного военного блока.

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