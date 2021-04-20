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Украина ни при чём. В США объяснили, зачем перебросили десятки истребителей в Польшу
20 апреля 2021, 03:45 • 51 • Политика
В Министерстве обороны США объяснили, зачем перебросили несколько десятков истребителей в Польшу. В Пентагоне поспешили заверить: Украина тут ни при чём.
Такое заявление сделал официальный представитель военного ведомства Джон Кирби, выступая на брифинге. Он отметил, что речь идёт об обычных учениях, которые не имеют отношения к обострению ситуации в Донбассе.
Пресс-секретарь Пентагона напомнил, что американские военные, которые несут дежурство в Польше, постоянно сменяют друг друга. Это является ротационным принципом подготовки.
Напомним, что в понедельник глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США перебросили в страну несколько десятков истребителей F-15 и F-16 для проведения учений. По его словам, цель учений - отработка быстрой переброски американских ВВС в Европе с использованием польских аэродромов.
Примечательно, что ранее Украина объявила о проведении антитеррористических учений возле границы с Россией. Всё это происходит на фоне обострения ситуации в Донбассе. Россия в свою очередь также стянула войска к границе с Украиной и объявила о начале учебных манёвров Черноморского флота в районе Крыма.
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