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Украина ни при чём. В США объяснили, зачем перебросили десятки истребителей в Польшу

20 апреля 2021, 03:45  •  51 • Политика
В Министерстве обороны США объяснили, зачем перебросили несколько десятков истребителей в Польшу. В Пентагоне поспешили заверить: Украина тут ни при чём.
Такое заявление сделал официальный представитель военного ведомства Джон Кирби, выступая на брифинге. Он отметил, что речь идёт об обычных учениях, которые не имеют отношения к обострению ситуации в Донбассе.
Это стандартные учения. Это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму. Это вполне рутинная операция. Мы делаем это постоянно, - пояснил Кирби.
Пресс-секретарь Пентагона напомнил, что американские военные, которые несут дежурство в Польше, постоянно сменяют друг друга. Это является ротационным принципом подготовки.
Напомним, что в понедельник глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США перебросили в страну несколько десятков истребителей F-15 и F-16 для проведения учений. По его словам, цель учений - отработка быстрой переброски американских ВВС в Европе с использованием польских аэродромов.
Примечательно, что ранее Украина объявила о проведении антитеррористических учений возле границы с Россией. Всё это происходит на фоне обострения ситуации в Донбассе. Россия в свою очередь также стянула войска к границе с Украиной и объявила о начале учебных манёвров Черноморского флота в районе Крыма.

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