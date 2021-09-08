Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
США подали России долларовый сигнал
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете и...
Главная / Политика

Украина ни при чём. Макфол назвал два сценария войны с Россией

08 сентября 2021, 12:50  •  185 • Политика
Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал два наиболее реалистичных и пугающих, на его взгляд, сценария войны с Россией. На этот раз Украина оказалась ни при чём.
Политик представил варианты возникновения и развития конфликта, которые гипотетически могут привести к открытому вооружённому противостоянию с Россией. Примечательно, что ни один из них не затрагивает Украину.
Первый сценарий - этнический конфликт на границе России и Эстонии. Макфол представил ситуацию: в приграничном эстонском городе произошла драка между эстонцами и русскими, в ходе которой один из русских был убит. После этого Россия направляет на место спецназ, который убивает группу эстонцев и возвращается домой. Дипломат не стал объяснять, как именно русский спецназ попадёт в эстонский город, как русские силовики преодолеют пограничный пункт Эстонии. И почему они непременно станут убивать эстонцев, а не задержат их для передачи под суд, что гораздо более вероятно. Однако Макфол не исключает, что подобный инцидент может стать поводом для объявления войны России со стороны США,
Второй сценарий - это госпереворот в небольшой европейской стране. Например, в Черногории. По итогам переворота к власти придут симпатизирующие России силы. И это, по словам Макфола, тоже может быть поводом для американского вмешательства, хотя в этой ситуации русские вообще ни при чём.
Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка,
- признаётся экс-посол.
Скриншот:Telegram/РИА Новости: США

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





185
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
08 сентября 2021, 03:40
Британцев запугивают нормированием газа из-за "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 07:20
Провокацию против 33 русских в Белоруссии провели по схеме ЦРУ и за деньги США - CNN
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 02:30
«Диверсанты» проникли на украинский военный объект и станцевали на САУ «Гвоздика» под песню о «вагнеровцах»
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 14:35
Лавров и Шойгу уходят? "Удобный момент для рокировки" - политолог
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.