Украина ни при чём. Макфол назвал два сценария войны с Россией

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал два наиболее реалистичных и пугающих, на его взгляд, сценария войны с Россией. На этот раз Украина оказалась ни при чём.

Политик представил варианты возникновения и развития конфликта, которые гипотетически могут привести к открытому вооружённому противостоянию с Россией. Примечательно, что ни один из них не затрагивает Украину.

Первый сценарий - этнический конфликт на границе России и Эстонии. Макфол представил ситуацию: в приграничном эстонском городе произошла драка между эстонцами и русскими, в ходе которой один из русских был убит. После этого Россия направляет на место спецназ, который убивает группу эстонцев и возвращается домой. Дипломат не стал объяснять, как именно русский спецназ попадёт в эстонский город, как русские силовики преодолеют пограничный пункт Эстонии. И почему они непременно станут убивать эстонцев, а не задержат их для передачи под суд, что гораздо более вероятно. Однако Макфол не исключает, что подобный инцидент может стать поводом для объявления войны России со стороны США,

Второй сценарий - это госпереворот в небольшой европейской стране. Например, в Черногории. По итогам переворота к власти придут симпатизирующие России силы. И это, по словам Макфола, тоже может быть поводом для американского вмешательства, хотя в этой ситуации русские вообще ни при чём.

Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка,

- признаётся экс-посол.

Скриншот:Telegram/РИА Новости: США