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Украина ни при чем: Кравчук спихнул вину за донбасский конфликт на Россию

26 февраля 2021, 12:05  •  100 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Первый президент Незалежной решил оправдать действующую украинскую администрацию
Международное сообщество в виде Евросоюза, Соединенных Штатов и Украины должны заставить Россию "уйти из Донбасса и Крыма". Именно после этого и завершится донбасский конфликт, заявил представитель Незалежной в Трехсторонней контактной группе по донбасскому региону Леонид Кравчук.
По словам первого президента Украины, неудачи Киева в попытках завершить восточный кризис вызвано поведением России, с которой, убежден представитель Незалежной, совершенно невозможно договориться – Кремль не желает жить "по нормам международного права".
Так, предшественник действующего украинского лидера Владимира Зеленского Петр Порошенко не смог завершить обещанную "АТО" за недели, как обещал. Таких же сомнительных успехов добился и сам Зеленский.
"Он думал, что можно как-то договориться, а когда увидел, что с ними этого сделать нельзя, понял, что нужны документальные уточнения", – заявил первый президент Украины в интервью Deutsche Welle.
Кравчук также добавил, что главные "концептуальные позиции" в Минских соглашениях обязательны. В противном случае успех в деэскалации конфликта в Донбассе невозможен.
Также представитель Украины выступил за проведение новых переговоров в достигнутых соглашениях, заявив также о необходимости их переноса – так, Минские соглашения были подписаны в стране, которой правят "диктаторские руки", что, по словам Кравчука, является "нонсенсом".
Ранее Кравчук предрек России разгромное поражение от Запада из-за гонки вооружений. По мнению бывшего главы государства, украинская сторона должна опереться на "международное сообщество", чтобы оказать эффективное санкционное давление в отношении "агрессора". Именно гонка вооружений, считает председатель украинской делегации, и стало в свое время причиной развала Советского Союза. Подобная судьба ждет и Россию, убежден Кравчук.

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