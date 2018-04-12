Украина «немного выходит» из СНГ, где никогда не была

Президент Украины Петр Порошенко сделал сразу 2 сенсационных заявления на киевском форуме по безопасности. Первое: он предложил «инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам». И поручил кабинету министров начать официальную процедуру по выходу страны из СНГ. Правда, этот громкий демарш Порошенко, вызвал у специалистов удивленную улыбку:

- Украина, с формальной точки зрения, и не была членом СНГ, потому что в свое время не подписала Устав этой организации, - сказал «КП» заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. - А если она там не состоит, то и выйти не может. Но, как обычно, Украина принимает во внимание только то, что ей интересно, остальное отвергает. Вот как Попандопуло делил вещи в «Свадьбе в Малиновке». Украиной подписано много отдельных договоров и соглашений в рамках СНГ, но не глобально-политических, а сугубо бытовых. Например – как оказать медпомощь гражданину Украины в другой республике СНГ? Как учесть украинский диплом в России? Трудовой стаж? И множество других подобных договоров. Мне вспоминается, как Грузия, после прихода к власти Михаила Саакашвили, тоже громко заявила о «выходе из СНГ», а потом забежала «с черного хода» и попросила не расторгать все эти договоры. Только уже сделала это тихо, без барабанного боя.

- То есть, у Украины имелся опытный наставник в деле «выхода из СНГ»?

- Да, в 2014 году они тоже «хлопали дверью», а потом замолчали. Потому что, это ударит в первую очередь по самим украинцам. Их миллионы на территории России, и они окажутся в правовом вакууме.

И вторая сенсация от Порошенко. На том же заседании он распорядился внести в Верховную Раду законопроект о немедленном прекращении Договора о дружбе с Россией. Но, уточнил, что при этом надо оставить в силе те пункты Договора, где говорится о том, что стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость границ между ними». То есть, дружбу порвать, а территории оставить.

Впрочем, этот Договор о дружбе заключался на 10 лет и уже через год (в апреле 2019-го) занчивает свое действие. В Госдуму России давным-давно внесено предложение (депутатом Константином Затулиным) этот Договор больше не продлять.

- Здесь Украина опять действует по своей системе – что выгодно, мы соблюдаем, что невыгодно – нет, - заметил «КП» Игорь Шишкин. - В этом Договоре много пунктов. В том числе, и о том, что Россия и Украина не могут подписывать договоры с третьими странами, которые будут ущемлять чьи-то интересы. А, например, сотрудничество Украины с НАТО как раз ущемляет интересы России и противоречит Договору о Дружбе. По сути, Киеву в этом документе и нужен был только один пункт - о признании границ времен СССР. Но так не бывает, что вот тут мы Договор рвем, а здесь - рыбу заворачиваем.

Кстати, если Украина все же порвет Договор о Дружбе с Россией, она попадает в любопытнейший юридический казус.

Без этого Договора границы Украины автоматически должны определяться предыдущим международно признанным актом. А это акт 1945 года, когда Украина (на правах республики СССР) вступала в ООН, и ее представители расписывались в документах, определяющих международные границы. Так вот - никакого Крыма тогда за Украиной не числилось. Крым был в составе РСФСР, в 1991 он превратился Россию. Она и приняла на себя все обязательства и долги после развала Союза.

Давайте не будем пану Порошенко мешать.