Украина не вывезет: в 2021 году страну ждет тотальный кризис

Когда наступает тяжелый период, сразу становится понятно, кто есть кто. Или поддержат и помогут, или поспособствуют успешному преодолению маршрута на дно. Так, малому бизнесу Украины помогли загнуться собственные власти. Мало того, что из-за ковида и минувших изоляций предпринимателям и так тяжко, так чиновники еще и добавляют масла в огонь, принимают дурацкие доп-ограничения.Расправу над малым и средним бизнесом в стране уже назвали главным провалом украинской власти минувшего года. Экономист Олег Соскин сказал: «Ни при Януковиче, ни при Порошенко, ни при Кучме не было такой травли предпринимателей, которая развернулась при Зеленском».Не мудрено, что при таком отношении к налогоплательщикам и карманы государства прохудились. Конечно, это случилось многим раньше наступления ковида, но теперь ситуация усугубилась, ибо госдолг страны стремительно растет.«Только за первые две недели декабря 2020-го новых заимствований было осуществлено на сумму 100 миллиардов гривен под огромные проценты — 10-12 процентов, плюс кредит от ЕС в 600 миллионов евро. Это значит, что наше государство — банкрот, а вся монетарная и экономическая политика — неэффективна и ошибочна. Фактически власть просто оттянула дефолт», — пояснил экономист, добавив, что идти путем жестких локдаунов — значит уничтожить экономику.Теперь есть большущая вероятность, что в 2021 году Украину накроет тотальный кризис. Даже правильнее выразиться – экономическая катастрофа. Это практически неизбежно, ведь стране надо как минимум вернуть более 25 млрд долгов, а это почти 70 процентов доходной части бюджета.