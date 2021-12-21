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Украина не теряет надежды остановить "Северный поток - 2". Придуман новый план

21 декабря 2021, 12:35  •  162 • Политика
Украина попытается остановить запуск газопровода "Северный поток - 2". Новый план Киева анонсировал глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
По словам Витренко, Украина придумала план определённых юридических шагов в отношении "Северного потока - 2".
Цель которых - помешать запуску "Северного потока - 2", - сказал глава "Нафтогаза Украины".
Ранее эксперт Сергей Фёдоров прокомментировал панику Брюсселя, связанную с дефицитом газа. По мнению специалиста, затягивая ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", европейцы сами рубят сук, на котором они сидят.

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