Украина не стала смягчать режим пропуска для въезжающих из РФ мужчин

Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России. Такое решение было принято в ходе заседания СНБО.

На Украине был продлён запрет на въезд для мужчин из России. Соответствующее решение было принято на заседании СНБО. Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что срок запрета связан с учётом "сложной ситуации с безопасностью".

Он пояснил, что за время действия запретительных мер на территорию страны не впустили более 1,6 тысячи граждан РФ.

При этом в тех областях, где был введён режим военного положения, не пропустили половину из указанной цифры - 866 человек.

В то же время, пояснил украинский представитель, в Россию не впустили 351 гражданина Украины.

"Принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностью, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России", - приводит слова Ярового пресс-служба МВД Украины на своём сайте.