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Украина не пустила наблюдателей ОБСЕ на российское судно «Механик Погодин»

21 августа 2018, 07:24  •  144 • Политика
Служба безопасности Украины не допустила инспекторов ОБСЕ к российскому танкеру «Механик Погодин», заблокированному в порту Херсона.
Стало известно, что накануне наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ не пустили к задержанному в порту украинского Херсона танкеру «Механик Погодин». Четыре дня назад сотрудники ОБСЕ прибыли в Херсон, чтобы попасть к танкеру.
Однако в порту, у ворот терминала, к ним вышел человек в форме и заявил, что он - представитель СБУ. Членов комиссии он отказался пускать, отметив, что наблюдатели должны сначала получить необходимое разрешение от властей.
«ОБСЕ будет следить за ходом этого дела», - говорится в официальном сообщении.
Напомним, что российский танкер «Механик Погодин» задержали в порту Херсона 10 августа. Украинская сторона уверяет, что это произошло из-за попадания владеющей судном компании в санкционный список Киева. Известно, что на борту находятся 12 российских граждан.

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