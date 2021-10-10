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Украина не пришла на войну с Россией. Решила отправить США
10 октября 2021, 19:30 • 101 • Политика
Украина снова не пришла на войну с Россией, которую ведёт в умах собственных политиков. Вместо себя Киев постоянно отправляет США, только вот американцы никак не соглашаются на этот манёвр.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин полагает, что обладает точной информацией о "ключе к победе" Киева в войне с Россией. Позицию Климкина цитирует "Обозреватель".
Павел Климкин считает, что президенту США Джо Байдену по силам поставить некие "красные линии" для России в вопросах глобальной политики. Также Киев, по словам Климкина, надеется на поддержку других стран мира в противостоянии с Москвой. Только к концу своей реплики, вероятно, опомнившись, Климкин добавил, что Киеву следует рассчитывать в противоборстве с Москвой и на себя.
Остаётся лишь напомнить, что политики Киева ведут войну с Россией уже несколько лет. Шутка лишь в том, что Россия участия в этой войне не принимает.
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