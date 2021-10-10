Украина снова не пришла на войну с Россией, которую ведёт в умах собственных политиков. Вместо себя Киев постоянно отправляет США, только вот американцы никак не соглашаются на этот манёвр.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин полагает, что обладает точной информацией о "ключе к победе" Киева в войне с Россией. Позицию Климкина цитирует "Обозреватель".

Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются Соединённые Штаты, - Климкин даже не скрывает, что хочет войны без своего участия. - Сегодня мы можем полагаться только на силу и жёсткость американцев.

Павел Климкин считает, что президенту США Джо Байдену по силам поставить некие "красные линии" для России в вопросах глобальной политики. Также Киев, по словам Климкина, надеется на поддержку других стран мира в противостоянии с Москвой. Только к концу своей реплики, вероятно, опомнившись, Климкин добавил, что Киеву следует рассчитывать в противоборстве с Москвой и на себя.

Остаётся лишь напомнить, что политики Киева ведут войну с Россией уже несколько лет. Шутка лишь в том, что Россия участия в этой войне не принимает.