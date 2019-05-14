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Украина не открыла "окно возможностей" Донбассу - Савченко

14 мая 2019, 01:54  •  53 • Политика
Как считает Надежда Савченко, Украина не открыла "окно возможностей" для Донбасса, чем и воспользовалась Россия, начав выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР.
Украинские власти не смогли открыть "окно возможностей" для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об упрощённом порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
По мнению политика, Москва воспользовалась недоработкой Киева.
"Украина попросту не открыла окно возможностей для жителей Донбасса. Этой возможностью воспользовалась Россия", - пояснила она.
В конце апреля глава государства Владимир Путин подписал указ, облегчающий для жителей Донбасса процесс оформления российского гражданства. В МВД России уже подготовили разъяснения, отметив, что жители ДНР и ЛНР могут подать заявления без отказа от украинского гражданства.

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