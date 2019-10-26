Украина не останется без газа, но на уступки Россия не пойдёт - эксперт

Украина не сможет диктовать России условия по транзиту газа. Об этом "Политэксперту" заявил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее в Нацбанке Украины заявили о том, что транзит российского газа через украинскую ГТС якобы неизбежен, так как иначе "Газпром" не исполнит свои контрактные обязательства. Речь идёт о поставках минимум 50 миллиардов кубометров голубого топлива.

Пикин напомнил, что Москва не намерена прекращать прокачку газа с 1 января 2020 года. Всё идёт к тому, что транзит через Украину будет осуществляться и после запуска газопровода "Северный поток - 2".

"Да, он будет меньше по объёмам, но всё равно будет продолжен", - пояснил эксперт.

Не стоит забывать и о главном обмане Киева: несмотря на заявления украинской стороны об отказе от российского газа в пользу реверсного, последний также поступает из РФ. Таким образом, в случае прекращения транзита украинцы не смогут пережить зиму.

Но Москва не будет подписывать контракт на условиях Киева. Все стороны рассчитывают на то, что Украина начнёт работать по европейским правилам, что позволит "Газпрому" не заключать долгосрочные контракты, перекачивая только необходимые объёмы голубого топлива.