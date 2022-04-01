В Службе внешней разведки России сообщили, что украинская сторона донесла свою позицию до Великобритании.

Украина не намерена следовать положениям Женевской конвенции в отношении пленных. О такой позиции сообщили в Службе внешней разведки России. В СВР указали, что Украина уже сообщила о своём решении британским кураторам.

Таким образом, пленным не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", выяснили русские разведчики.

СВР сообщила, что Украина после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

В службе уточнили, что на Западе осведомлены, что Украина грубо нарушает международное гуманитарное право. При этом иностранные представители пытаются помочь украинским властям избежать ответственности, добавили в СВР.