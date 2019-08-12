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Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область

12 августа 2019, 21:09  •  101 • В России

Украинской стороне необходимо напомнить, что воды реки Днепр являются водами международного пользования. Такое мнение «Комсомольской правде – Крым» выразил зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

- Река Днепр протекает в России, Украине и Белоруссии. Следовательно, она является международной. По логике вещей вода, которая течет из России на Украину, не может перекрываться Украиной даже для мелиоративных сооружений в другом субъекте РФ. Об этом нужно разговаривать с украинцами, поскольку есть международное право, регулирующее стоки международных рек, - сообщил постпред Крыма при президенте РФ.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сказал, что речь о возобновлении переговоров с украинской стороной по поводу «водного вопроса» не идет.

- Нас эта тема (подача воды по Северо-Крымскому каналу – Ред.) не интересует сегодня. Вопрос закрыт. Канал – это проблема Украины. Потому что у них после перекрытия начало затапливать Херсонскую область. У нас, слава богу, все нормально. Крым обеспечен и питьевой, и поливной, - отметил Ефим Фикс.

Водная блокада Крыма действительно нанесла Украине вред. Так, села Раденск и Маячок Херсонской области летом этого года оказались затопленными. При этом бывшие нардепы Украины, в частности, Алексей Журавко, не стесняется сказать, что перекрытие канала в дальнейшем грозит незалежной экологической катастрофой - засолением плодородной земли. Помимо этого, от переизбытка воды могут развиться эпидемии.

Напомним, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала днепровская вода, в 2014 году. Он обеспечивал 85% водных потребностей крымчан. Нехватку влаги на полуострове решили с помощью бурения скважин и установки насосных станций. Однако недостаток воды повлиял на сельское хозяйство – фермерам пришлось перейти на выращивание менее влаголюбивых культур.

Весной 2017 года украинская сторона возвела капитальную дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым. Известно, что ее строительство обошлось незалежной в 1,4 миллиона долларов.

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