Украина не будет открывать в России участки во время выборов в Раду

Украинская сторона не будет открывать зарубежные избирательные участки для украинцев в России в рамках выборов в Верховную раду. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что участки в России были ликвидированы в связи с «существованием рисков и угроз проведению выборов на этих участках».

В украинском МИД добавили, что на территории России «невозможно обеспечить избирательный процесс в соответствии с принципами и стандартами», установленными украинским законодательством.

Украинцам, находящимся в России, порекомендовали голосовать по месту регистрации на Украине или на избирательных участках при посольствах страны в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на выборах в Верховную раду.