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Украина не будет открывать в России участки во время выборов в Раду

31 мая 2019, 19:39  •  19 • Украина
Украинская сторона не будет открывать зарубежные избирательные участки для украинцев в России в рамках выборов в Верховную раду. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
 
© Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что участки в России были ликвидированы в связи с «существованием рисков и угроз проведению выборов на этих участках».

В украинском МИД добавили, что на территории России «невозможно обеспечить избирательный процесс в соответствии с принципами и стандартами», установленными украинским законодательством. 

Украинцам, находящимся в России, порекомендовали голосовать по месту регистрации на Украине или на избирательных участках при посольствах страны в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на выборах в Верховную раду.

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