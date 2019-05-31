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Украина не будет открывать в России участки во время выборов в Раду
31 мая 2019, 19:39 • 19 • Украина
Украинская сторона не будет открывать зарубежные избирательные участки для украинцев в России в рамках выборов в Верховную раду. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
© Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что участки в России были ликвидированы в связи с «существованием рисков и угроз проведению выборов на этих участках».
В украинском МИД добавили, что на территории России «невозможно обеспечить избирательный процесс в соответствии с принципами и стандартами», установленными украинским законодательством.
Украинцам, находящимся в России, порекомендовали голосовать по месту регистрации на Украине или на избирательных участках при посольствах страны в Грузии, Казахстане и Финляндии.
Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на выборах в Верховную раду.
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