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Украина назвала себя "границей демократического мира" и позвала на помощь США

14 апреля 2021, 04:45  •  61 • Политика
Украина назвала себя "границей демократического мира" и позвала на помощь США. Киев попросил Америку подключиться к переговорам по Донбассу.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном, которая состоялась в Брюсселе. Кулеба выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Он заявил, что Украина уже семь лет "защищает демократический мир от России".
Россия стягивает войска не просто к границе с Украиной, а к границе демократического мира. За ним - на тысячи километров к северу и востоку демократии нет, - цитирует Кулебу пресс-служба украинского МИД.
После этого стороны обменялись стандартными заявлениями о необходимости сдерживать русских. Примечательно, что Кулеба поднял вопрос о привлечении США к мирному процессу, а также обсудил с Блинкеном, какие "трансформации" должна претерпеть Украина, чтобы её приняли в НАТО.
Отметим, что на данный момент США не имеют никакого отношения к процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Этой проблемой занимаются страны Нормандской четвёрки - Россия, Украина, Франция и Германия. Украинцы уже не в первый раз поднимают вопрос о привлечении американцев, поскольку нормандский формат откровенно буксует из-за нежелания Киева выполнять Минские соглашения.
Что же касается вступления в НАТО, то на эту тему недавно высказались США и Германия. В Вашингтоне заявили, что дать Украине членство может только руководство Североатлантического альянса. А в Берлине отметили, что данный вопрос вообще не стоит в повестке дня.

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