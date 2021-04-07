Украина назвала повод для начала войны в Донбассе

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В Незалежной продолжают обсуждать "перемещение российских войск" у границы

Киев указал причину для войны в Донбассе. ВСУ начнут боевые действия сразу, как только почувствуют угрозу или в случае нападения на них, сообщил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

Однако власти Украины совсем не хотят эскалации напряженности на востоке своей территории. Напротив, готовы к переговорам, чтобы урегулировать конфликт, заверил министр.

По его словам, режим прекращения огня устраивает Киев. Но он с декабря нарушается. Армия Незалежной не собирается наступать. А вот в случае убийства ее хотя бы одного солдата она имет "право защищаться", отметил главный дипломат страны.

С начала года в Донбассе погибли не менее 21 солдата, сообщил глава МИД Украины. И добавил, что его беспокоит "перемещение российских войск по всей границе".

Также он высказал мнение о позиции Франции и Германии в рамках нормандского формата. Для реального урегулирования ситуации ей нужно стать более активной, заявил Кулеба в интервью газете Liberation.

Усилий этих стран для стабилизации на местах хватает. Только этого мало, требуется "немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво", указал министр, передает телеканал "360".

Ранее в одной из самопровозглашенных республик Донбасса назвали причину, по которой Киев обостряет обстановку на востоке страны, так как это его последний шанс помешать запуску газопровода "Северный поток-2". Украиневажна не столько потерянная семь лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска российского трубопровода, пояснил советник главы ЛНР Родион Мирошник