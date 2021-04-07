|
Украина назвала повод для начала войны в Донбассе
07 апреля 2021, 09:35 • 187 • Политика
В Незалежной продолжают обсуждать "перемещение российских войск" у границы
Киев указал причину для войны в Донбассе. ВСУ начнут боевые действия сразу, как только почувствуют угрозу или в случае нападения на них, сообщил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.
Однако власти Украины совсем не хотят эскалации напряженности на востоке своей территории. Напротив, готовы к переговорам, чтобы урегулировать конфликт, заверил министр.
По его словам, режим прекращения огня устраивает Киев. Но он с декабря нарушается. Армия Незалежной не собирается наступать. А вот в случае убийства ее хотя бы одного солдата она имет "право защищаться", отметил главный дипломат страны.
С начала года в Донбассе погибли не менее 21 солдата, сообщил глава МИД Украины. И добавил, что его беспокоит "перемещение российских войск по всей границе".
Также он высказал мнение о позиции Франции и Германии в рамках нормандского формата. Для реального урегулирования ситуации ей нужно стать более активной, заявил Кулеба в интервью газете Liberation.
Усилий этих стран для стабилизации на местах хватает. Только этого мало, требуется "немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво", указал министр, передает телеканал "360".
Ранее в одной из самопровозглашенных республик Донбасса назвали причину, по которой Киев обостряет обстановку на востоке страны, так как это его последний шанс помешать запуску газопровода "Северный поток-2". Украиневажна не столько потерянная семь лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска российского трубопровода, пояснил советник главы ЛНР Родион Мирошник
Подпишитесь на нас
Загрузка...
187
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 апреля 2021, 16:10
|
31 марта 2021, 09:50
|
02 апреля 2021, 00:20
|
01 апреля 2021, 17:00
|
02 апреля 2021, 07:40
|
31 марта 2021, 18:05
|
04 апреля 2021, 00:00